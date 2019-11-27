В Харьковской области произошли пожар и взрыв в гаражном кооперативе

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В городе Балаклея в Харьковской области произошел крупный пожар и ызрыв на территории гаражного общества "Цементник". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"27 ноября в 3:41 поступило сообщение о пожаре в гаражах на территории гаражного общества "Цементник", что в городе Балаклея на ул. Центральной", - говорится в сообщении.

Установлено, что произошел пожар в гараже №806. Также, вероятно, в результате взрыва произошло разрушение несущих конструкций и перекрытий 3-х и частичное повреждение еще 3-х гаражей. Сгоревшие гаражи являются частной собственностью граждан, личности которых устанавливаются. Автомобилей в этих гаражах не было.

"В гараже №806 (где был эпицентр возможного взрыва), хранилось большое количество пластиковых емкостей различного объема с легковоспламеняющимися веществами. В результате взрыва их разбросало в радиусе более 20 метров. Общая площадь горения составила около 60 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар потушили с помощью пены в 10:25, предварительно локализовав огонь в 4:06. Причина возникновения пожара и последующего взрыва устанавливается следственными органами.

По информации пресс-службы ГУНП в области, по информации ГСЧС, предварительной причиной возгорания стало занесение открытого источника огня. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

Сведения внесены в Единый учет Балаклейского отдела полиции. После проведения всех необходимых мероприятий следователями будет принято решение о правовой квалификации события.

Ранее УНН сообщал, что в Деснянском районе города Киева ночью возник пожар на территории рынка на улице Оноре де Бальзака, 66.