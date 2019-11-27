Законопроект о регистрации рождения и смерти в ОРДЛО отправили на доработку - нардеп

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины сегодня на заседании отправил на доработку законопроект о регистрации рождения и смерти на временно-оккупированных территориях Украины. Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, передает УНН.

“Обсуждается такой проект закона (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения административной процедуры государственной регистрации фактов рождения или смерти, которые произошли на временно оккупированных территориях Украины). В итоге отправили на доработку в течение недели. Против в нынешнем виде, так как есть угроза манипуляции, выступили министр юстиции и министр внутренних дел”, — написал Гончаренко.

Ранее УНН сообщал, до конца года правительство планирует провести “цифровую” перепись населения за счет работы с реестрами.