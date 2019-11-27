"Manhattan city": застройщик показал работы по возведению уникального ЖК

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Продолжаются работы по возведению уникального ЖК “Manhattan city” в Шевченковском районе столицы. Застройщик ХК “Киевгорстрой” показал, как происходят работы, сообщает УНН.

На сегодня в доме № 1 проходит монтаж радиаторов с 22 по 27 этажи; монтаж вентиляторов — 37-38 этажи; прокладка кабелей — 8-10 этажи; пожарная герметизация стояков — 30-35 этажи; устройство фасада; обустройство штукатурки; замоноличивание технологических отверстий.

В доме № 2 проходит: обустройство кирпичной кладки на уровне 38-39 этажей; устройство кирпичной кладки на уровне 40-го этажа; монтаж металлопластиковых окон на 26-м эт.; монтаж стояков К1 — 1-й этаж; монтаж воздуховодов на 38 этаже; монтаж горизонтальных лотков — 27-й этаж; монтаж стояков с 30 по 35-й этажи; устройство штукатурки 26-й этаж.; утепление лоджий; замоноличивание технологических отверстий 36-й этаж; устройство кирпичной кладки — 1-й этаж.

В доме № 3 проходит: устройство кирпичной кладки — с 32 по 36 эт.; монтаж системы К2 — 1-5 эт.; монтаж воздуховодов 21-й эт.; монтаж горизонтальных лотков с 6 по 9-й эт.; монтаж водопроводных стояков с 30 по 35 эт.; замоноличивание технологических отверстий 30-33 эт.

В стилобатной части, блок № 2.2.-2.3 проходит устройство монолитных конструкций.

“Manhattan city” — уникальный жилой комплекс, строящийся на проспекте Победы, 11-Б. Он состоит из трех 36 этажных башен с уникальным фасадом и системой освещения, которая создает иллюзию движения. Башни объединении на уровне пятого этажа в единую придомовую территорию площадью более 6000 метров, на которой будут обустроены несколько спортивных площадок, лаундж зоны, собственный парк. С 1 по 5 этаж содержаться 2-х этажный спортивный клуб с бассейном, детский кафетерий, центр развития ребенка, бутики, продовольственные магазины и многие другие торгово-развлекательных предприятий.