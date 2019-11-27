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Кабмин выделил почти 238 млн грн на оплату лечения украинцев за рубежом - нардеп

Кабмин выделил почти 238 млн грн на оплату лечения украинцев за рубежом - нардеп

Алексей Гончаренко

КИЕВ. 27листопада. УНН. Кабинет Министров Украины сегодня на заседании перераспределил почти 238 млн грн на оплату лечения отдельных граждан Украины за рубежом. Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин перераспределил почти 238 млн гривен в пределах расходов на медицинское обслуживание, с целью финансирования оплаты лечения отдельным гражданам за рубежом", - написал Гончаренко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить перечень стран с которыми нужно отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

Источник: УНН
Теги: граница, Кабмин, Алексей Гончаренко, лечение
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