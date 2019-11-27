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Госуправление делами передало отель "Днепр" под приватизацию

Госуправление делами передало отель "Днепр" под приватизацию

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня на заседании Кабмина Государственное управление делами передало столичное частное акционерное общество "Гостиница "Днепр" Фонду госимущества для приватизации. Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает УНН.

"ГУД передало отель "Днепр" Фонду госимущества для приватизации", - написал Гончаренко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с одним из миллиардеров Египта Нагибом Савирисом и призвал его вложить деньги в украинскую экономику. Президент обратил внимание Савириса на гостиницы "Украина" и "Днепр", которые новая украинская власть выставила на приватизацию.

Источник: УНН
Теги: Киев, приватизация, Фонд госимущества
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