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Пограничники задержали американку и украинца, проникших в зону отчуждения

Пограничники задержали американку и украинца, проникших в зону отчуждения

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пограничники задержали гражданку США, которая вместе с украинцем проникла в зону ЧАЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.

“Этой ночью за попытку незаконного проникновения в зону отчуждения с целью экстремального туризма и отдыха пограничники отдела „Иванков“ Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали двух человек. 30-летний украинец и его 27-летняя спутница — гражданка США, пересекли тыловую границу зоны ЧАЭС вне установленных пунктов контроля и направлялись вглубь запрещенной территории”, — говорится в сообщении.

Указано, что правонарушителей сразу заметили и задержали. Как выяснилось, на территорию нашего государства американка попала в установленном порядке через один из авиационных пунктов пропуска Киева.

“Сейчас международный дуэт сталкеров за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, привлечены к административной ответственности”, — отметили в пресс-службе.

Напомним, пограничники задержали четырех стаккеров на внедорожниках в зоне ЧАЭС.

Источник: УНН
Теги: Украина, зона отчуждения
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