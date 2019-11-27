В Мариуполе пьяный мужчина толкнул сына своей сожительницы: мальчика госпитализировали

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В городе Мариуполе Донецкой области патрульные задержали пьяного мужчину, который толкнул ребенка своей сожительницы - мальчика госпитализировали с подозрением на перелом ребер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Вечером на линию "102" обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель покалечил ребенка. Когда патрульные прибыли по адресу, заявительница рассказала, что в семье возник конфликт, из-за чего нетрезвый сожитель несколько раз толкнул ее 9-летнего сына. Парень упал и ударился о шкаф", - говорится в сообщении.

С подозрением на перелом ребра медики госпитализировали ребенка вместе с матерью, а патрульные задержали обидчика и доставили в Приморский отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, на Черниговщине 30-летний мужчина во время вспышки агрессии ранил ножом 5-летнего сына и себя.