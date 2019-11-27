В НБУ сделали заявление о влиянии митингов на переговоры с МВФ

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Переговоры национального банка Украины с Международным валютным фондом продолжаются несмотря на акции под стенами Нацбанка. Об этом во время брифинга в среду заявил Председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня выпустили совместное заявление правления о том, что в течение последних нескольких недель под стенами Национального банка проходят проплаченные акции с целью дискредитации деятельности правления Национального банка, с целью унижения достоинства членов правления ... Мы четко понимаем, что это - спланированная акция, проплаченная бывшими владельцами банков, которые выведены с рынка, особенно мы обращаем внимание, и мы понимаем, что это мероприятие проплачено Игорем Коломойским, одним из бывших владельцев "ПриватБанка" с целью дестабилизации работы Нацбанка, создание шума вокруг независимого института", - сказал Смолий.

По его словам, НБУ есть, был и остается независимым Национальным банком, и будет проводить свою политику для уменьшения уровня инфляции, установление ценовой стабильности, возобновление кредитования, роста экономики и благосостояния населения.

"Относительно того, влияют ли акции под стенами Нацбанка на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, я могу сказать, что попытка митингующих, организаторов этих митингов и те высказывания, которые сегодня есть, как раз заключаются в том, чтобы не было продолжения сотрудничества с МВФ. Потому что МВФ в координации с правительством, Национальным банком, с Президентом требует, чтобы бывшие владельцы банков вернули средства, которые были выведены, то безусловно заказчики этого не хотят, и они будут всячески пытаться, чтобы программа с МВФ не состоялась. Но переговоры у нас продолжаются, и мы надеемся на успешное завершение этой процедуры", - добавил он.

Напомним, ранее 27 ноября в НБУ заявили, что Коломойский через Дубинского осуществляет давление на Нацбанк.