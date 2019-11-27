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Гончарук объяснил, почему возникли долги по зарплате перед врачами и учителями

Гончарук объяснил, почему возникли долги по зарплате перед врачами и учителями

Алексей Гончарук

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Проблемы с задолженностью по выплате заработных плат учителям и врачам в регионах возникли из-за неправильного планирования, Кабмин на данный момент выделил почти 500 млн гривен на погашение этих долгов. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Массовые случаи задолженности по выплатам заработных плат среди медиков и педагогов по регионам - это связано прежде всего с тем, что на местах есть большие недостатки в планировании. Отдельные места, правильно планировавшие финансирование своих сетей, таких проблем нет. Но в значительной части городов и регионов Украины, там, где были ошибки планирования и злоупотребления, неэффективное использование ресурсов - возникают проблемы. Сегодня мы приняли решение о перераспределении почти 500 млн гривен. Общая логика заключается в том, что правительство приняло решение о перераспределении, выделении с целью погашения этих задолженностей по заработным платам", - пояснил Гончарук.

По его словам, вскоре будет проведено совещание с председателями ОГА, чтобы разобраться в каждом случае индивидуально.

"В отдельных случаях эти проблемы будут возникать. Завтра мы планируем провести селекторное совещание с губернаторами, и в каждом конкретном случае разбираться индивидуально", - добавил Гончарук.

Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству, чтобы задолженность по заработной плате перед учителями и врачами была погашена в ближайшее время.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин, долги, учитель, врачи, Алексей Гончарук
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