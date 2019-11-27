Тупальскому и еще шестерым таможенникам объявили подозрение

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому, пяти служащим одной из региональных таможен и бывшей чиновнице Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении прежнему руководителю и пяти служащим одной из региональных таможен, бывшей чиновнице Государственной фискальной службы Украины, а также трем представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы, в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица были задержаны 26 ноября 2019 года. Речь идет о бывшем исполняющего обязанности руководителя одной из региональных таможен, который сегодня занимает должность заместителя руководителя этой таможни, заместителя руководителя одной из региональных таможен; и.о. начальника отдела таможенного оформления и трех инспекторов ВТО таможенного поста одной из региональных таможен; бывшего директора департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины и трех предпринимателей.

"Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению преступления", - отмечается в сообщении.

Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, среди тех, кому сообщили подозрение, есть заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Также ранее заместитель председателя Киевской городской таможни заявил об обысках у себя дома. В СМИ сообщалось, что Сергея Тупальского 26 ноября задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина".