МВД разыскивает брата нардепа-беглеца Шепелева

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Брат бывшего народного депутата Александра Шепелева Сергей Панченко, который помог родственнику бежать из-под ареста, уже 5 лет фигурирует в базе розыска Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщили УНН в МВД.

"По состоянию на 22.11.2019 в единой информационной системе Министерства внутренних дел содержится информация о розыске гр. Панченко Сергея Александровича, 03.10.1975 г. р., как лица, которое с 18.08.2014 скрывается от органов прокуратуры", - рассказали в МВД.

В министерстве добавили, что Панченко разыскивает Национальная полиция Украины.

"Статья обвинения - часть 2 статьи 393 Уголовного кодекса Украины, мера пресечения - содержание под стражей", - уточнили в МВД.

Добавим, что в открытой базе розыска МВД фамилия Панченко отсутствует. Хотя в МВД уверяют обратное.

"Сведения о розыске лиц являются открытыми данными, которые можно проверить в поисковом ресурсе "Лица, которые скрываются от органов власти" в разделе "Розыск" официального сайта МВД, который является копией официальной базы МВД и периодически обновляется", - сообщили в МВД.

Напомним, в 2014 году бывший народный депутат Александр Шепелев, подозреваемый во многих преступлениях, в частности организации убийств и хищении средств "Родовид банка", совершил побег из-под стражи вместе с конвоиром Олегом Бондаренко. Оба, по данным следствия, выехали в Россию.

Кроме Бондаренко, убежать Шепелеву из-под стражи помог его двоюродный брат - Сергей Панченко. По данным СМИ, он был за рулем автомобиля при вывозе беглеца с территории больницы скорой помощи в Киеве, где Шепелев симулировал болезнь. С тех пор Панченко из поля зрения украинских правоохранителей загадочно исчез.