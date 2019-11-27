Европарламент одобрил увеличение квот на украинскую курятину

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Европарламент вчера, 26 ноября, ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной относительно увеличения квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Европарламента.

Резолюцию поддержали 444 евродепутата. Договоренности предусматривают постепенное увеличение до 2021 года в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

В Европарламенте отметили, что с 2016-го по 2018 год импорт куриной грудки с частью крыла из Украины увеличился почти в 15 раз - до 55 тыс. тонн. В денежном выражении в 2016 и 2017 гг. импорт мяса птицы из Украины в ЕС составил 43,9 млн евро.

Напомним, за последние годы Украина стала одним из крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Специалисты объясняют успех отечественного продукта в Европе конкурентным преимуществом — доступной ценой. В частности, украинская птица вошла в большие потребительские сегменты ресторанов, столовых, промышленных кухонь, на которые приходится 65% продаж на немецком рынке.

В октябре Кабинет министров одобрил представление на ратификацию Верховной Радой изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.