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Гончарук анонсировал реформирования Фонда социального страхования

Гончарук анонсировал реформирования Фонда социального страхования

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вскоре в фонде социального страхования будет изменено руководство и министр социальной политики Юлия Соколовская получила поручение о реформировании фонда. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“В ближайшее время в фонде социального страхования будет изменено руководство, будут кадровые изменения. И вообще его не плохо было бы реформировать, о чем Министр получил соответствующее поручение”, — отметил Гончарук.

Напомним, Кабинет министров на заседании увеличил бюджет Фонда социального страхования на 1,4 млрд грн в 2019 году для выплаты больничных и других выплат.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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