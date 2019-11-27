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Подозреваемый в убийстве сбежал из психбольницы и обокрал дом в Черкассах

Подозреваемый в убийстве сбежал из психбольницы и обокрал дом в Черкассах

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Черкасские патрульные задержали мужчину, сбежавшего из психиатрической больницы и проникшего в чужой дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черкасской области.

"В Черкассах неизвестный мужчина проник в чужой дом, где совершил кражу вещей хозяев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на горячем злоумышленника застал владелец дома и сразу вызвал патруль.

"После того, как полицейские установили личные данные человека, выяснилось, что с 23 ноября его разыскивала полиция области, по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, который убежал из специального заведения для душевнобольных, где проходил лечение. Задержанного патрульные полицейские передали следователям в Черкасский отдел полиции", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве трое несовершеннолетних выпрыгнули из окна психбольницы.

Источник: УНН
Теги: Черкассы и Черкасская область, психиатрические учреждения, психические расстройства
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