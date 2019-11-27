Милованов: в Украине до сих пор действует "ленинская" норма выдачи молока за вредность

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине до сих пор действует норма выдачи молока за вредные условия труда, введенная в 1918 году лидером большевиков Владимиром Лениным. Об этом на своей странице в Facebook написал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

"В Украине - современной, европейской стране 21-го века - до сих пор действует норма, введенная в 1918 году Владимиром Лениным! Это советская норма "молоко за вредные условия труда". Она берет свое начало с особого декрета Ленина, которым он обязал выдавать молоко голодающим рабочим одного из заводов. Через год такая норма стала действовать во многих промышленных предприятиях для поддержки физических сил работников", - написал Милованов.

Министр добавил, что через сто лет "коммунизм" до сих пор остается в Кодексе законов о труде, в статье 166.

"По закону, каждый человек должен получать 1/2 литра молока в день. Если коровка, скажем, дает 20 литров в день, то нужно 2,5 коровки на 100 человек. Однако польза от такой поддержки молоком сомнительна", - добавил Милованов.

Напомним, председатель Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) Александр Стародубцев сказал, что в Украине действует Трудовой кодекс 1971 года , и в нем в 118 статье указано, что люди идут на "временно на руководящие комсомольские должности".