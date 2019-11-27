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В Киеве капитан полиции требовал деньги за возвращение изъятых автомобилей

В Киеве капитан полиции требовал деньги за возвращение изъятых автомобилей

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киеве капитана полиции уличили в систематических вымогательствах средств за возвращение гражданам изъятых автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Капитан полиции наладил механизм вымогательства денег за возвращение гражданам автомобилей, ранее изъятых в рамках уголовных производств. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом от жителя столицы тысячи долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанную сумму полицейский пообещал мужчине содействие в возвращении авто, изъятого оперативной следственной группой по факту признаков подделки свидетельства о регистрации.

"Правоохранители задержали злоумышленника во время получения второй части неправомерной выгоды. Задаток в размере 40 процентов суммы взятки чиновник получил неделей раньше", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины проводятся обыски по месту работы и жительства задержанного. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, следователи ГБР уличили в коррупционных схемах руководство Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, коррупция, полиция, коррупционеры
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