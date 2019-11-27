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Гончарук заявил о недопустимости давления на НБУ

Гончарук заявил о недопустимости давления на НБУ

Алексей Гончарук

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что любое давление на Национальный Банк Украины является недопустимым. Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я не видел этого заявления (о давлении на НБУ - ред.). Но, в любом случае, никакое давление на Национальный Банк Украины по любым основаниям недопустимо", - пояснил Гончарук.

Напомним, ранее в НБУ обнародовали заявление о том, что Коломойский через Дубинского осуществляет давление на Нацбанк.

Как ранее сообщалось в УНН, народный депутат Александр Дубинский отрицает участие в мероприятиях по дискредитации Национального банка Украины.

Также сообщалось, что Коломойский убежден, в МВФ уже знают, что ПриватБанк будет возвращен ему в ближайшее время.

Источник: УНН
Теги: НБУ, олигархи, Коломойский, давление, Алексей Гончарук
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