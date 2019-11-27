В Луганской области арестовали банду сбытчиков психотропа "PVP"

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Луганской области правоохранители задокументировали деятельность группы, действовавшей в городе Северодонецке, в момент сбыта особо опасного психотропного вещества "PVP" на сумму более 18 тысяч гривен, на данный момент злоумышленники арестованы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Луганской области.

"Установлено, что 40-летний житель города Северодонецка организовал преступную группу, в которой четко распределил роли между ее членами. Каждый из участников занимался конкретным преступным направлением - приобретением, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ. Оперативники задокументировали деятельность группы в момент сбыта особо опасного психотропного вещества "PVP" на сумму более 18 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Во время проведения одновременных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли мобильные телефоны, денежные средства в сумме 5150 долларов США, 2260 евро, 1000 российских рублей, револьвер (под патрон "флобер") и банковские карточки.

Подозреваемым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Всем членам преступной группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет.

Напомним, во Львовской области разоблачили преступную организацию в составе более 20 человек, которые распространяли наркотические средства и психотропные вещества в ряде областей Украины и за рубежом.