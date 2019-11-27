Зооактивистов возмутили кадры украинского фильма, где щенков топят в воде

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Зооактивистов организации UAnimals возмутили кадры из трейлера украинского фильма "История Лизы", где щенков топят в воде. В организации требуют объяснений от режиссера и Госкино Украины. Об этом UAnimals сообщили на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Садизм на экране. В украинский прокат выходит лента "История Лизы", уже на официальном трейлере которой можно увидеть эти кадры с щенками, которых топят в воде. Это недопустимо! Мы рады развитию украинского кино, впрочем зафиксированое на видео является фактом жестокого обращения с животными. Авторы этого должны понести ответственность! Готовим заявление о преступлении и требуем объяснений от режиссера Александра Жовна и Госкино Украины, при поддержке которого выходит лента", - написали на странице организации.

Зоозащитники также отметили, что располагают информацией, что на видео реальные кадры, а не графика.

Подобной критики от зоозащитников со всего мира потерпел и фильм "Фаворитка", а именно сцена, где героиня Эммы Стоун придавливает кролика каблуком.

Напомним, что более недели назад, общественность возмутил поступок чиновника из Хмельницкой области, который привязал собаку к машине и тащил его по дороге.