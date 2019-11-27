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Правительство освободило Недашковского с должности президента предприятия "Энергоатом"

Правительство освободило Недашковского с должности президента предприятия "Энергоатом"

Юрий Недашковский

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство уволило с должности президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли правительство уволило с должности президента предприятия "Энергоатом" Юрия Недашковского, он заявил: "Да это правда. Соответствующее решение правительства было принято, это была инициатива министра Алексея Оржеля. Я думаю, он может прокомментировать, почему он пришел к такому выводу... Мы сейчас увольняем десятки людей, которые работали предыдущие годы. Во многих случаях причиной является наша убежденность или в неэффективности, или в коррупционной или в другой ангажированности человека".

Напомним, приватизация предприятия "Энергоатом" не планируется.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Энергоатом, отставка, Алексей Гончарук, Алексей Оржель
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