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Татьяну Монахову назначено языковым омбудсменом

Татьяну Монахову назначено языковым омбудсменом

Татьяна Монахова

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

В сообщении отмечается, что кандидатуру Монаховой внесло Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

Справка: Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Напомним, 9 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что определился с кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, назначения
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