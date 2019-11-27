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Гончарук: не существует отдельных переговоров о покупке газа в России

Гончарук: не существует отдельных переговоров о покупке газа в России

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина не проводит отдельных переговоров с Российской Федерацией о покупке газа, ведутся только переговоры о транзите газа из РФ в ЕС. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

“У нас есть переговоры о продлении транзита газа из РФ в ЕС. Это те переговоры, которые ведутся, о них все знают. В рамках этих переговоров есть очень много вопросов, условий, инициатив, идей, выражаемых разными участниками. Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ. Существуют переговоры о продлении транзита газа из РФ в ЕС через Украину”, — сказал Гончарук.

По его словам, Украине нужен долгосрочный контракт с Россией.

“Долгосрочный контракт это вопрос не денег, а энергетической безопасности. И причем безопасности не только Украины, но и Европы”, — отметил Гончарук.

Ранее сообщал УНН, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все возможное, чтобы контракт с Россией о транзите газа был подписан на максимально долгий срок.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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