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Рябошапка хочет проверить материалы производства в отношении Садового

Рябошапка хочет проверить материалы производства в отношении Садового

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре для проверки материалов уголовного производства в отношении мэра Львова Андрея Садового. Об этом сегодня заявил журналистам Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

“Дело (уголовное — ред.) не в суде, там, насколько я понимаю, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения (Садовому — ред.). Мы обратились к САП — я тоже хочу проверить материалы этого производства, затем мы сделаем собственные выводы. Есть и другое дело, я о нем вчера узнал из СМИ, о том, что якобы суд обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство по факту одного из заявлений Садового. Пока мы не получали таких решений”, — сказал генпрокурор.

На прошлой неделе мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение.

По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планов строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора — компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.

Сегодня Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для Садового.

Ему инкриминируют злоупотребление властью.

Как сообщал УНН, САП будет просить Садовому меру пресечения в виде залога объемом 50 миллионов гривен.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Андрей Садовый, Руслан Рябошапка

В тексте упоминаются

Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
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