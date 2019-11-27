Кабмин определил кандидатуры педагогов, которые смогут получать государственные стипендии

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кабинет министров Украины определил 26 выдающихся педагогов, которые смогут получать государственные стипендии — теперь их кандидатуры должен утвердить президент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

“20 выдающихся деятелей образования и науки будут претендовать на получение пожизненных государственных стипендий и еще 6 — в течение ближайших 2 лет. Проекты указов Президента, которые позволят МОН осуществлять такие выплаты, были одобрены сегодня, 27 ноября 2019 года, во время заседания Правительства”, — говорится в сообщении.

Сейчас размер стипендии составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность — с 1 декабря 2019 года такая сумма составит 2 457 гривен.

В МОН сообщили, что претендовать на пожизненное получение стипендии могли педагоги, которые достигли семидесятилетнего возраста. По состоянию на 1 ноября 2019 года пожизненные стипендии получают 159 человек, стипендии сроком на два года — 129.

Так, предварительно списки кандидатов на получение государственных стипендий поступали в Министерство образования и науки от Национальной академии наук, национальных отраслевых академий наук, учебных заведений и тому подобное. Далее МОН подал предложения на рассмотрение Кабинета Министров Украины, после чего проект Указа будет вынесен на рассмотрение Президента.

В общем стипендиатами могут стать ученые, педагоги и научно-педагогические работники, внесшие весомый вклад в развитие науки и образования, а также добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности. При отборе кандидатов учитываются количество их научных публикаций, учебников, государственных наград и почетных званий.

Как ранее сообщал УНН, правительство перераспределило 171,1 млн грн на зарплаты для учителей.

Напомним, Зеленский основал 350 стипендий Президента для спортсменов и их тренеров.