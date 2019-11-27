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Кабмин определил кандидатуры педагогов, которые смогут получать государственные стипендии

Кабмин определил кандидатуры педагогов, которые смогут получать государственные стипендии

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кабинет министров Украины определил 26 выдающихся педагогов, которые смогут получать государственные стипендии — теперь их кандидатуры должен утвердить президент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

“20 выдающихся деятелей образования и науки будут претендовать на получение пожизненных государственных стипендий и еще 6 — в течение ближайших 2 лет. Проекты указов Президента, которые позволят МОН осуществлять такие выплаты, были одобрены сегодня, 27 ноября 2019 года, во время заседания Правительства”, — говорится в сообщении.

Сейчас размер стипендии составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность — с 1 декабря 2019 года такая сумма составит 2 457 гривен.

В МОН сообщили, что претендовать на пожизненное получение стипендии могли педагоги, которые достигли семидесятилетнего возраста. По состоянию на 1 ноября 2019 года пожизненные стипендии получают 159 человек, стипендии сроком на два года — 129.

Так, предварительно списки кандидатов на получение государственных стипендий поступали в Министерство образования и науки от Национальной академии наук, национальных отраслевых академий наук, учебных заведений и тому подобное. Далее МОН подал предложения на рассмотрение Кабинета Министров Украины, после чего проект Указа будет вынесен на рассмотрение Президента.

В общем стипендиатами могут стать ученые, педагоги и научно-педагогические работники, внесшие весомый вклад в развитие науки и образования, а также добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности. При отборе кандидатов учитываются количество их научных публикаций, учебников, государственных наград и почетных званий.

Как ранее сообщал УНН, правительство перераспределило 171,1 млн грн на зарплаты для учителей.

Напомним, Зеленский основал 350 стипендий Президента для спортсменов и их тренеров.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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