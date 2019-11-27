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Еще одного "министра "ДНР" заочно приговорили к 12 годам лишения свободы

Еще одного "министра "ДНР" заочно приговорили к 12 годам лишения свободы

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Константиновском районном суде прокуратура Донецкой области, объявлен заочный приговор жителю г. Донецка, который, занимая ответственный пост в террористической организации "ДНР", на протяжении 5 лет активно сотрудничает с боевиками, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Как сообщили в прокуратуре, во время специального судебного разбирательства установлено, что в ноябре 2014 года 36-летний мужчина, имея длительный стаж работы в органах МЧС Украины, изменив присяге, перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого "министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР".

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"С тех пор чиновник-предатель не покинул ряды террористической организации и продолжает сотрудничать с боевиками, выдавая преступные приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Суд признал председателя указанного псевдо-министерства виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины и заочно приговорил к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества.

Источник: УНН
Теги: суд, ДНР, Донбасс, Украина
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