Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 20:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4290
Версия для печати

Ситуация на Донбассе: боевики совершили четыре обстрела, ранен военный

Ситуация на Донбассе: боевики совершили четыре обстрела, ранен военный

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, два обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Южного - с РПГ и автоматических гранатометов; вблизи Шумив - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вел огонь по нашим укреплениям у Марьинки.

"За сутки боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 26 ноября, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, боевики, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.