Ситуация на Донбассе: боевики совершили четыре обстрела, ранен военный

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, два обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Южного - с РПГ и автоматических гранатометов; вблизи Шумив - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вел огонь по нашим укреплениям у Марьинки.

"За сутки боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 26 ноября, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции.