Экс-президента США Джимми Картера выписали из больницы - СМИ

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Экс-президент США Джимми Картер выписан в среду из госпиталя после операции по снижению внутричерепного давления. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на представителей госпиталя Университета Эмори в штате Джорджия, отмечает УНН.

Две недели назад неправительственная организация The Carter Center сообщила о том, что 95-летний экс-президент был госпитализирован в Атланте (штат Джорджия) для операции по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением из-за его недавних падений. 21 октября бывший глава государства помещали в больницу с переломом костей таза, но уже через несколько дней его выписали. Как сообщалось, Картер упал у себя дома. В мае он также попадал в больницу с переломом шейки бедра.

39-й президент США Джимми Картер родился 1 октября 1924 года в городе Плейнс (штат Джорджия) в семье фермера. В 1962 году он был избран сенатором законодательного собрания Джорджии, в 1970 году — губернатором родного штата. Пост президента демократ Картер занял в январе 1977 года, одержав победу на выборах над соперником из Республиканской партии Джеральдом Фордом (1913-2006). В ноябре 1980 года Картер проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану (1911-2004).