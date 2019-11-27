Украина ввела санкции в отношении РФ: подробности

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство на заседании ввело санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия на территории АР Крым и г. Севастополь, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ. В целом речь идет о более 100 юридических лицах, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.

"Санкции вводятся в отношении юридических лиц, обеспечивающих незаконную деятельность оккупационной администрации РФ и юридических лиц, привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия. Это 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 22 юридические лица, зарегистрированные на территории АР Крым и г. Севастополь российским законодательством", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным правительства, санкции введены и в отношении юридических лиц, незаконно осуществляющих вещание на захваченных радиочастотах на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Это 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 15 юридических лиц, зарегистрированных на местности АР Крым и г. Севастополь российским законодательством.

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Также санкции применяются к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, незаконно расположенных на временно оккупированной территории Украины. Это 33 юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, и 3 юридических лица, зарегистрированные на территории АР Крым и г. Севастополь российским законодательством.

В Кабмине отметили, что введение санкций к юридическим лицам сделает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории Украины. Кроме того, партнеры смогут также инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки.

Ранее Зеленский сообщил, до какого времени должны действовать санкции против РФ.