Организация по запрещению химического оружия одобрила включение "Новичка" в список запрещенных химикатов

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ “Новичок”, который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года. Об этом в Twitter сообщило британское представительство при организации, пишет УНН.

Миссия назвала это решение “жизненно важным шагом” для того, чтобы предотвратить использование опасных химических веществ в будущем и препятствовать их распространению.

Как отмечается на сайте организации, на конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия было рассмотрено два предложения, касающихся расширения списка. Одно из них в январе текущего года внесли США, Канада и Нидерланды, которые предлагали добавить в контрольные списки запрещенных химикатов два семейства крайне токсичных веществ, “включая то, что было использовано в Солсбери”.

Второе предложение внесла Россия. Как пояснял ранее ТАСС постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин, оно предполагает более широкий подход: “Не ограничиваться двумя семействами, а включить сразу четыре семейства, в том числе химикат, который был найден в Солсбери и Эймсбери”.

