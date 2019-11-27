Для детенизации спиртовой отрасли надо легализовать сверхприбыли водочных гигантов - эксперт

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Так называемая "спиртовая" реформа Зеленского, которая предлагает отказ от государственной монополии на производство спирта не решает проблему тенизации этого сектора. Наоборот, есть риски увеличения контрабандной спиртовой и алкогольной продукции в Украине с оккупированных территорий, в частности. Об этом в комментарии УНН отметил сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Принятие этого документа (президентского "спиртового" законопроекта №2300 - ред.) открывает украинский рынок для некачественных подделок из Молдовы и "ЛНР", "ДНР". В законопроекте нет никаких предохранителей относительно попадания этого некачественного алкоголя в Украину. Сегодня и так существуют схемы поставок украинского алкоголя в эти "серые зоны". После принятия закона, есть вероятность, что некачественный алкоголь будет идти и в обратном направлении - на рынки Украины", - сказал он.

По словам Снегирева, если речь о детенизации спиртового и алкогольного рынка, то начинать ее надо с легализации сверхдоходов четырех водочных компаний-гигантов, которые, по сути, сегодня являются монополистами украинского рынка.

"Сейчас есть четыре крупных игрока на спиртовом рынке и детенизация спиртовой отрасли должна коснуться именно их - в плане легализации их сверхприбылей", - отметил эксперт, добавив, что массовая распродажа спиртзаводов в этом вряд ли поможет.

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Снегирев считает, что вместо приватизации "Укрспирт", власти должны стремиться его реформировать, ведь такой государственный монополист может и должен быть стабилизирующим фактором экономики.

"Я абсолютно согласен с утверждением Запада, называющего массовую распродажу государственных предприятий в Украине "украинским секонд хендом". По большому счету, в любой развитой стране государственный сектор является предохранителем негативных последствий в экономике, что помогает избежать кризисных явлений. Он выступает неким стабилизирующим фактором. Есть отрасли, которые вообще не подлежат приватизации.

Тот самый "Укрспирт" - это тот монополист, который должен наоборот работать на государство и на экономику. Надо бы просто уравнять правила игры на этом рынке и изменение игроков. А по сути, заставить четырех игроков алкогольного рынка просто узаконить свои теневые отношения, не больше", - резюмировал эксперт.

Как писал УНН, новый "спиртовой" законопроект Зеленского может еще больше ухудшить ситуацию с бесконтрольностью левого спирта. Так, из документа ВР №2300 исчезла норма, которая предусматривала производство алкогольной продукции из спирта исключительно украинского происхождения.

Более того, в поправках Офиса Президента к указанному законопроекту (в рамках подготовки документа ко второму чтению) предлагается разрешить импорт спирта отдельными предприятиями с 2023 года. И такая ситуация точно приведет к росту контрабанды, уверен экономист Александр Охрименко.

В целом, законопроект №2300 эксперты называют скандальным и опасным. Он написан в интересах "водочных королей" и алкогольных гигантов, заявляют профсоюзы, требуя существенно доработать документ ко второму чтению.