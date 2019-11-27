Сфера здравоохранения: что принял Кабмин

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство приняло ряд решений в сфере здравоохранения. В частности Кабмин перераспределил 233,7 млн грн на программу “Лечение граждан Украины за рубежом”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.

“Своим распоряжением Кабинет министров перераспределил 233,7 млн грн на программу „Лечение граждан Украины за рубежом“. Эта сумма позволит оплатить лечение 133 людям, которые сейчас находятся на учете в Министерстве здравоохранения Украины”, — сказано в сообщении.

Также Кабмин принял других мероприятий в сфере здравоохранения, а именно:

стратегию обеспечения биологической безопасности и биологической защиты по принципу “Единое здоровье” на период до 2025 года и план мероприятий ее реализации;

стратегии развития иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней, которых можно избежать проведением иммунопрофилактики на период до 2022 года;

государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулеза и вирусных гепатитов на период до 2030 года;

государственную стратегию развития системы противотуберкулезной медицинской помощи населению;

план мероприятий по снижению уровня облучения населения радоном и продуктами его распада, минимизации долгосрочных рисков от распространения радона в жилых и нежилых зданиях, на рабочих местах на 2020-2024 годы.

Напомним, правительство приняло Программу медицинских гарантий, в связи с чем с 1 апреля 2020 года меняется система финансирования системы здравоохранения.

Также сообщалось, что почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств.