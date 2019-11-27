Глава ОБСЕ прибудет в Украину: в программе визит на Донбасс

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак 28-29 ноября будет находиться с рабочим визитом в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

"28-29 ноября 2019 году в Украине с рабочим визитом будет находиться Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак", - говорится в сообщении.

По информации МИД, целью визита главы внешнеполитического ведомства является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ в течение 2019 года и согласование позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ как региональной организации безопасности к вызовам, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины.

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Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе, отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным МИД, программа визита среди прочего предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в н.п. Станица Луганская.

"Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинского-словацких отношений", - добавили в МИД.

Напомним, ОБСЕ будет продолжать содействие мирному урегулированию на Донбассе.