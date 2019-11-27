ПриватБанк перешел от Минфина к Кабмину: что известно

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кабинет министров стал владельцем 100% пакета акций ПриватБанка, хотя финучреждение находилась в подчинение Минфина, передает УНН со ссылкой на официальные данные НБУ.

Отметим, что соответствующая информация указана в "сведениях об окончательных ключевых участниках в структуре собственности банка по состоянию на 25 сентября 2019 года".

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Отметим, что на 1 января 2019 года в "сведениях" о владельце был указан Минфин.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернет в свою собственность ПриватБанк в ближайшем будущем.

ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Также, 18 апреля текущего года Окружной административный суд Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "ПриватБанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.