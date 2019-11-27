Около 60% прокуроров ГПУ прошли переаттестацию - Рябошапка

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Более половины прокуроров Генеральной прокуратуры Украины прошли переаттестацию. Об этом сегодня во время заседания Комитета по вопросам правоохранительной деятельности сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

“Прошло тестирование (на знание законодательства — ред) 795 прокуроров, это примерно 60% от общего количества прокуроров, работающих в Генеральной прокуратуре”, — сказал Рябошапка.

По его словам, на следующей неделе состоятся собеседования с проверкой на добропорядочность.

Напомним, Рябошапка рассказал, когда заработает электронная система уголовного судопроизводства.

Как сообщалось, в рамках реформы прокуратуры Генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал третью кадровую комиссию по рассмотрению дисциплинарных жалоб и утвердил Порядок рассмотрения кадровой комиссией жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка.