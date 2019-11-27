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В центре Киева более полусотни домов остались без света

В центре Киева более полусотни домов остались без света

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В центре Киева - на Печерске - из-за аварии без света осталось 52 дома, по состоянию на 20:20 их количество уменьшилось до двух десятков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ДТЭК Киевские электросети.

"В 16:59 на распределительной подстанции 412 (10 кВ), что в Печерском районе города Киева, произошла авария. В результате короткого замыкания была повреждена ячейка электрооборудования линии "Бастионная". Без света остались 52 жилых многоквартирных дома, 14 частных домов и 15 учреждений, находящихся на улице Джона Маккейна, Старонаводницкой и Иоанна Павла II", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 20:20 без света оставались 18 многоквартирных и 7 частных домов.

Сейчас завершается переподключение потребителей на резервные линии. В ближайшее время все клиенты будут подключены к сети, отметили в пресс-службе.

В течение ночи специалисты будут восстанавливать поврежденное оборудование распределительной подстанции, чтобы восстановить питания потребителей по основной схеме, говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Киев, авария
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