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Во Львовской области на пилораме погиб мужчина

Во Львовской области на пилораме погиб мужчина

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во Львовской области на территории пилорамы погиб мужчина. По факту возбуждено уголовное производство, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, в Дрогобычский отдел полиции 26 ноября около 18.30 поступило сообщение о том, что на территории пилорамы, расположенной в одном из сел района, погиб мужчина.

Предварительно установлено, что погибший получил травмы, несовместимые с жизнью, разгружая бревна.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, 34-летний житель одного из сел района привез на пилораму бревна чтобы распилить их. Во время разгрузки одно из бревен упало на него, причинив телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой “несчастный случай”. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Сумской области рабочий погиб из-за падения на него стрелы крана с плитой.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, смерть, мужчины
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