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Стал известен состав украинцев на дебютных гонках Кубка мира по биатлону

Стал известен состав украинцев на дебютных гонках Кубка мира по биатлону

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав на первые гонки этапа Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде, сообщает УНН со ссылкой на "biathlon.com.ua".

30 ноября первыми открывать программу Кубка мира начнут участники одиночной смешанной эстафеты. Украина здесь будет представлена дуэтом Анастасии Меркушино и Артем Тищенко.

В этот же день пройдет смешанная эстафета. Ростер “желто-синих” в данных гонках будет выглядеть так: Вита Семеренко, Дарья Блашка, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Примечательно, что составы были утверждены на сегодняшнем совете тренеров сборной Украины.

Добавим также, программа первого этапа Кубка мира будет включать в себя миксты, спринты, индивидуальные гонки и классические эстафеты.

Напомним, что именно дуэт Тищенко — Меркушина принесла Украине первую медаль прошлогоднего Кубка мира.

Источник: УНН
Теги: спорт, биатлон
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