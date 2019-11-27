Одесский моряк бесследно исчез с борта корабля - родственники

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Одесский моряк Владислав Маслов исчез с борта судна через неделю после начала контракта. Об исчезновении моряка сообщили его родственники, в частности, его сестра Евгения Савичева в Instagram, передает УНН.

“Нужна помощь в поиске пропавшего моряка из Одессы, моего брата. Маслов Владислав Сергеевич 28.05.1995 г.р., 18 ноября 2019 года вышел на борт судна THALASSA PATRIS (Container Ship) в Сингапуре, порт следования SUEZ CANAL”, — написала она.

Она также отметила, что моряк вышел в рейс в должности второго помощника капитана. “Пропал 23 ноября в 4:00 утра (GMT + 8), судно находилось в районе Шри-Ланки. 23 ноября около 10 утра (GMT + 2) по Киеву компания сообщила, что его не могут найти на судне. Перестал читать сообщения 22 ноября в 16:58 (GMT + 2). После новости об исчезновении поиски толком не велись, судно продолжило свой путь”, — написала сестра.

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Савичева добавила, что ни компания, ни капитан не принимают никаких действий для организации спасательно-поисковой операции. “Сам капитан сообщил жене об исчезновении только на третий день. На данный момент родители своими силами объявили его официально в розыск, задействовали Интерпол, вышли на посольство Сингапура, главу порта Коломбо, в то же время пытаются обратиться в МИД, направляются в Киев”, — написала она.

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