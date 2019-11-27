Рябошапка заявил, что инвентаризация дел Майдана на этапе завершения

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что завершение инвентаризации материалов дел Майдана планируется к 29 ноября. Об этом он сообщил во время Комитета сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

Рябошапка на вопрос, когда ожидается физическая передача дел Майдана в Государственный бюро расследований ответил, что речь идет об около 14-15 тысяч томах.

“Инвентаризация сейчас завершается. Мы планируем на 29 ноября выйти на инвентаризацию этих материалов, вещественных доказательств, и соответственно после этого мы сможем физически передавать те производства, которые у нас остались”, — сказал Рябошапка.

Также, Рябошапка отметил, что большая часть этих производств уже физически переданы.

“Всего передано 107 уголовных производств. В Государственное бюро расследований 55, в Национальное антикоррупционное бюро 35, в Национальную полицию 16 и у Службы безопасности Украины одно уголовное производство”, — рассказал Рябошапка.

Также он отметил, что 15 следователей и около 20 прокуроров изъявили желание перейти в ГБР, чтобы продолжить работу над делами Майдана.

Как ранее сообщал УНН, с 20 ноября прокуратура теряет полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в ГБР.

Напомним, 15 ноября Рада начала рассматривать законопроект № 2116 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюро расследований” по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.