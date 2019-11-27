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Рябошапка заявил, что инвентаризация дел Майдана на этапе завершения

Рябошапка заявил, что инвентаризация дел Майдана на этапе завершения

Руслан Рябошапка

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что завершение инвентаризации материалов дел Майдана планируется к 29 ноября. Об этом он сообщил во время Комитета сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

Рябошапка на вопрос, когда ожидается физическая передача дел Майдана в Государственный бюро расследований ответил, что речь идет об около 14-15 тысяч томах.

“Инвентаризация сейчас завершается. Мы планируем на 29 ноября выйти на инвентаризацию этих материалов, вещественных доказательств, и соответственно после этого мы сможем физически передавать те производства, которые у нас остались”, — сказал Рябошапка.

Также, Рябошапка отметил, что большая часть этих производств уже физически переданы.

“Всего передано 107 уголовных производств. В Государственное бюро расследований 55, в Национальное антикоррупционное бюро 35, в Национальную полицию 16 и у Службы безопасности Украины одно уголовное производство”, — рассказал Рябошапка.

Также он отметил, что 15 следователей и около 20 прокуроров изъявили желание перейти в ГБР, чтобы продолжить работу над делами Майдана.

Как ранее сообщал УНН, с 20 ноября прокуратура теряет полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в ГБР.

Напомним, 15 ноября Рада начала рассматривать законопроект № 2116 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюро расследований” по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Майдан, ГБР, Руслан Рябошапка
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