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Определилась дата проведения боксерского боя Фьюри - Уайлдер

Определилась дата проведения боксерского боя Фьюри - Уайлдер

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Организаторы поединка-реванша между американским чемпионом супертяжелой весовой категории Деонтеем Уайлдером и британским экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри рассказали о дате нового поединка, сообщает УНН со ссылкой на "ESPN".

Промоутер британца Боб Арум и менеджер американца Шелли Финкель обнародовали дату — 22 февраля.

“Официальный анонс ждите перед Рождеством, но сам бой состоится 22 февраля. Вы можете быть уверены в этом”, — заявил председатель организации “Top Rank” Боб Арум.

Напомним, что первый бой боксеров прошел в начале декабря прошлого года и закончился ничьей.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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