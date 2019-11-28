США напомнили о поддержке суверенитета Украины перед встречей в "нормандском формате"

КИЕВ. 28 ноября. УНН. США напоминают про неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед саммитом “нормандской четверки”, который должен состояться 9 ноября в Париже. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус, передает УНН.

Она напомнила, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры продолжают оказывать давление на Россию, чтобы та выполнила свои обязательства в рамках Минских договоренностей и начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом.

“Это было бы первым шагом в полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды”, — отметила представитель Госдепартамента.

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Ортагус напомнила про “тяжелые шаги”, к которым прибег президент Украины Владимир Зеленский на последней неделе, в частности отвода украинских военных от линии разграничения в Донбассе и дипломатическое участие в продвижении мирного процесса.

Встреча “нормандской четверки” состоится 9 декабря в Париже при участии лидеров Украины, Германии, Франции и России. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.