Гандбол: "Мотор" одерживает первую победу в Лиге чемпионов

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Запорожье завершился матч десятого тура группового турнира Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации, где чемпион Украины "Мотор" встретился с португальским "Пору". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Игра завершилась со счетом 33:29. Это первая победа запорожского клуба в групповом турнире Лиги чемпионов.

Всего за десять туров “Мотор” набрал всего четыре очка и теперь занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Возглавляет группу немецкий “Киль”, который имеет в своем активе 14 очков

Следующий матч чемпион Украины сыграет 9 февраля. Его соперником станет “Мешков Брест”, который в турнирной таблице занимает предпоследнее место.