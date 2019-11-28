В Human Rights Watch призвали Украину не прекращать расследование дел Майдана

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обратилась к властям Украины с призывом не останавливать расследование по делам Майдана. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление HRW.

“Украинским властям следует предпринять шаги для обеспечения продолжения расследования и сохранение результатов уже проделанной работы по делам, связанным с Майданом. Правительству следует установить процедуры, позволяющие следователям, что работали в этих делах, продолжать участвовать в расследовании. Семьям жертв преступлений, связанных с Майданом, не следует так долго ждать отправления правосудия, чтобы оно оказалось под угрозой со стороны бюрократии”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рябошапка заявил, что инвентаризация дел Майдана на этапе завершения

Как ранее сообщал УНН, с 20 ноября прокуратура теряет полномочия расследовать уголовные производства дел Майдана. Все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в ГБР, в результате чего все текущие дела о преступлениях на Майдане 2013-2014 годов были фактически прекращены. В то же время ни одному конкретному подразделению ГБР не было поручено заниматься расследованиями дел Майдана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Профильный комитет ВР поддержал перевода в ГБР прокуроров по делам Майдана

В частности, поэтому, как отмечают правозащитники, объявила голодовку адвокат Евгения Закревская, занимающаяся делами Майдана.

Напомним, 15 ноября Совет начала рассматривать законопроект № 2116 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюро расследований” по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.