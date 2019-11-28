Витренко о "Северный поток-2": Германия способствует экономическому удушению Украины

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Запуском “Северного потока-2” Германия способствует экономическому удушению Украины. Об этом заявил исполнительный директор “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко в интервью DW, передает УНН.

Витренко спросили, как он относится к тому, что “Германия де-факто с запуском „Северного потока-2“ отбирает у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу”, на что тот ответил: “Речь не о том, что (Германия) отнимет роль главного транзитера, а о том, что транзита через территорию Украины не будет вообще. С запуском „Северного потока-2“ можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины”.

“Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения — теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере — это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это понимать”, — добавил витренко.

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Как сообщал УНН, после того как в России назвали сроки, когда заработает “Северный поток-2”, в США в проект оборонного бюджета включили санкции против “Северного потока-2”.



В частности, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал недопустимым вывод “Северного потока-2” из-под действия газовой директивы ЕС.

Напомним, вчера Украина выиграла апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольма.