Сегодня в Украину с рабочим визитом прибудет глава ОБСЕ

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня, в четверг, в Украину с рабочим визитом прибудет действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак. Визит продлится 28 и 29 ноября, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу МИД Украины.

“28-29 ноября 2019 году в Украине с рабочим визитом будет находиться Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак”, — говорится в сообщении.

По информации МИД, целью визита Лайчака является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ в течение 2019 и согласования позиций, важных для сохранения ключевой внимания ОБСЕ как региональной организации безопасности к вызовам, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины.

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Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе, отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным МИД, программа визита среди прочего предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в Станицу Луганскую.

“Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинского-словацких отношений”, — добавили в МИД.

Напомним, ОБСЕ продолжать содействие мирному урегулированию на Донбассе.