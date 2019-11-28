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Украина заявила о нарушениях с очередным "гумконвоем" РФ для Донбасса

Украина заявила о нарушениях с очередным "гумконвоем" РФ для Донбасса

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российская сторона вновь в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого "гуманитарного конвоя", который отправила на временно оккупированную часть Донбасса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 5:00 до 6:15 28 ноября на въезд в Украину последовало 2 колонны так называемого российского "гумконвоя". Девяносто третий "гумконвой" состоял из 42 автомобилей", - указали пограничники.

В ГПСУ сообщили, что "его перемещения, как и предыдущие, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей".

"Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - добавили в ведомстве.

Как отмечается, в грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. "Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%", - добавили в ГПСУ.

Отметим, что в этом году это девятый такой "гумконвой".

Напомним, Россия отправила на оккупированный Донбасс 93-й "гумконвой".

Источник: УНН
Теги: гумконвой, Россия, Донбасс, Госпогранслужба
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