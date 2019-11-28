Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 ноября 2019 12:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Черная пятница: эксперт рассказал, стоит ли рассчитывать на настоящие скидки
Черная пятница: эксперт рассказал, стоит ли рассчитывать на настоящие скидки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11985
Версия для печати

Рейтинг Президента Зеленского продолжает падать

Рейтинг Президента Зеленского продолжает падать

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Рейтинг положительной оценки деятельности Владимира Зеленского на посту Президента Украины в конце ноября снизился до 52%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный КМИС, сообщает УНН.

К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября.

Справка: с 22 по 25 ноября КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Напомним, первые шаги деятельности Зеленского положительно оценивают 62% украинцев.

Источник: УНН
Теги: опрос, рейтинги, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.