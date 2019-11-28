С сегодняшнего дня в Украине увеличили сроки заключения за подделку лекарств

КИЕВ. 28 ноября. УНН. С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарственных средств, сообщает УНН.

Речь идет о законе "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств", который был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 27 ноября и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 28 ноября.

Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

Документ, в частности, вносит изменения в статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).

Те же действия, совершенные повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо в крупных размерах, либо если они стали причиной длительного расстройства здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее – от пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, либо с помощью информационных систем, в том числе Интернета, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

В случае, если действия, указанные в части первой и второй статьи 321-1, повлекли за собой смерть человека либо иные тяжкие последствия, либо были совершены в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Напомним, с 28 ноября возвращается уголовная ответственность за незаконное обогащение.