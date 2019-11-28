Российского актера не пустили в Украину на кастинг

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Пограничники в Международном аэропорту "Борисполь" не пропустили российского актера, который приехал в Украину на кастинг сериала, через посещение Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Очередного российского актера театра и кино не пропустили в Украину пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" вчера в пункте пропуска "Борисполь", - говорится в сообщении.

Указано, что гражданин Российской Федерации прибыл рейсом из Минска.

"Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию временно оккупированной территории АР Крым через закрытые пункты пропуска. Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что россиянину отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Напомним, в Украине не пропустили актрису из России, которая посещала оккупированый Крым.