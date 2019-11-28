ООС: боевики дважды за сутки нарушили режим тишины

КИЕВ. 28 ноября. УНН. С начала суток боевики дважды нарушали режим прекращения огня и обстреливали украинские позиции. Об этом во время брифинга заявил полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 прицельных обстрела наших позиций", - сообщил Гуцуляк.

Так, после полуночи, в течение 40 минут, по направлению от села Доломитное враг вел огонь по защитникам в Новолуганском, применяя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение.

Кроме этого, также из РПГ оккупанты вели огонь около 08:00 утра по защитникам Новотроицкого.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших героев нет". - добавляет он.

Напомним, 27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.